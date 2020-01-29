США без сэконд-хендов: новый тренд привлек крупнейшие мировые бренды

В Америке в ближайшем будущем могут исчезнуть все сэконд-хенды! Теперь старые футболки, джинсы и даже носки можно отправлять на вторичную переработку.

Все дело в новом волокне, которое научились получать из расплавленной ткани. Благодаря новой технологии волокно получается в три раза прочнее хлопка, а наощупь даже мягче и приятнее. Такая ткань не токсична и не наносит вреда окружающей среде.

Разработка уже привлекла внимание крупнейших мировых изготовителей джинсов и спортивной одежды. Сообщается, что эко-одежду можно будет увидеть в магазинах уже в этом году.

К слову, переработанные джинсы или толстовку можно будет вновь сдать в утиль и так до бесконечности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о предприимчивых россиянах, которые массово сдавали в магазины наряды после корпоративов.