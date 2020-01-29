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Алена Бабенко примерила театральный образ беременной. Поклонникам понравилось!

, 18:54 | Алиса Старжевская 12

Забавный видеоролик актриса опубликовала в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @alena_babenko_official

Алена Бабенко поделилась с подписчиками фрагментом театральной жизни. Перед выходом на сцену спектакля «Враги. История любви» она опубликовала в социальных сетях ролик, где пляшет в образе беременной женщины.

47-летняя актриса призналась, что таким образом снимает стресс перед выступлением на большой сцене. Ведь роль у нее очень ответственная; Алена Бабенко играет Ядвигу-Ядзеньку, еврейскую девушку с очень сложной судьбой.

Фанатам в Instagram видео пришлось по душе. Большинство отметило, что округлившийся живот актрисе к лицу.

Однако вряд ли Алена Бабенко снова решится на беременность. Четыре года назад она стала счастливой бабушкой внука Теодора, которого ей подарил сын Никита. Артистка уже заметила в малыше творческие способности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Ольга Ломоносова взволновала поклонников своим недомоганием.

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