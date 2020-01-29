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Пять секретов красоты Софи Лорен, которые по карману любой девушке

, 14:14 | Алиса Старжевская 34

Итальянская актриса до сих пор сногсшибательно выглядит. Минимум косметики — одно из немногих правил, которым руководствуется знаменитость.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Kika Press, /West Coast Surfer, /Chris Robbins, /imagebroker/Arco Images / Kosten

Для того чтобы сберечь красоту и поддерживать себя в форме не обязательно обращаться за помощью к пластическим хирургам. Достаточно руководствоваться пятью простыми правилами, которыми не пренебрегает даже Софи Лорен.

Минимум макияжа

Увлажняйте лицо, чтобы макияж не подчеркивал сухость кожи и не делал акцент на мимические или мелкие морщины. Старайтесь поддерживать кожу в тонусе, наносите минимум косметических средств, избегайте тяжелых консистенций тональных кремов. Одно из любимых средств звезды: оливковое масло. С помощью него актриса снимала макияж, а также использовала для увлажнения и укрепления волос, а также регулярно добавляла его в пищу.

Позитив

Актриса считает положительные эмоции залогом здоровья и хорошего настроения. Учитесь наслаждаться каждым мгновением в жизни, ведь в позитивном настрое заключается залог женской привлекательности. Прислушайтесь к внутренним желаниям и посвятите немного времени маленьким, но приятным радостям.

Гулять минимум час в день

Софи всегда была сторонницей активного образа жизни и не оправдывала отсутствие физических нагрузок бытом, детьми и работой. Она вставала рано утром и делала зарядку, разминала тело. По мнению Лорен, продолжительные прогулки способствуют формированию красивой фигуры и поддержанию сердечной мышцы.

Поддержание водного баланса

К 85-ти годам артистке удалось сохранить прекрасные внешние данные — Софи следит за питанием и не забывает про обильное питье. Вода очищает организм от шлаков и токсинов, способствует быстрому метаболизму и помогает сохранять эластичность кожи. По мнению диетологов, дневная норма для человека — восемь стаканов воды в день.

Лед

Софи Лорен одна из немногих актрис, которая с осторожностью относится к благам современной эстетической медицины. Помимо питья, знаменитость подпитывает кожу жидкостью снаружи — в просторную раковину она набирает воду и добавляет в нее кубики льда, после чего итальянка ненадолго опускает в нее свое лицо. Здоровый румянец и суженые поры появляются благодаря холодным температурам, пишет Аvrorra.

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