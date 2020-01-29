Тайное венчание скрепило отношения Владимира Кузьмина и его экс-жены Екатерины

Владимир Кузьмин тайно обвенчался с экс-супругой Екатериной Трофимовой. Об этом сообщила Екатерина в интервью «СтарХиту». В 2019 году на плечи Кузьмина лег нелегкий груз ответственности. Он оказался перед непростым выбором — остаться со Светланой Карпухиной, или вернуться к Екатерине, с которой прожил около 17 лет.

После разрыва бывшие не прекращали общаться, Трофимова поддерживала Кузьмина и в личной жизни, и в карьерных вопросах. В итоге, артист принял решение воссоединиться с экс-женой спустя полтора года разлуки.

«Мы планируем пожениться, действительно, пока, правда, не выбрали точную дату, но наверняка все произойдет в этом году. На самом деле мы с Владимиром уже обвенчались. Так что главные клятвы верности друг другу дали», — радостно прокомментировала Екатерина.

По словам бывшей Кузьмина, артист поспешил с разводом не из-за яхтсменки Светланы Карпухиной. Во всем виноват кризис в отношениях.

«Ну как-то, наверное, тяжело уже стало обоим. Мы долго были в браке. Возможно, немного устали друг от друга. Но, видите, не получилось у нас расстаться», — рассказывала Трофимова.

Выбор отца одобрила одна из четверых дочерей музыканта Соня, с которой Екатерина Трофимова ездила на совместный отдых. Но не все члены семьи талантливого рок-исполнителя отнеслись к семейным разладам всерьез. Брат певца Александр утверждает, что в переменчивости Кузьмина виноваты звездные светила.

«Я не думаю, что Володя ушел от Светланы. Просто они расстались на какое-то время. Володя — Близнец по гороскопу, поэтому в нем живут два человека — один жил с Катей, а второй со Светой», — с юмором заявил мужчина.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Владимира Кузьмина женится на стилисте.