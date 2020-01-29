МВД РФ планирует обязать иностранцев предъявлять медсправки при въезде в Россию

В Пулково приземлился самолет с российскими туристами из китайской провинции Хайнань. Люди прервали отдых в целях безопасности. Их возвращение на родину организовали туроператоры.

Прилетевшие в обязательном порядке проходят обследование на коронавирусную инфекцию. Это одно из последних распоряжений Роспотребнадзора, которое действует со вторника во всех аэропортах страны. А МВД хочет обязать всех иностранцев, въезжающих в нашу страну, предъявлять медицинские справки.

В КНР число заболевших – более шести тысяч, погибших, по официальным данным, – 132.

Наши дипломаты с китайскими властями обсуждают вопрос о вывозе российских граждан из провинции Хубэй, где находится эпицентр распространения инфекции – город Ухань. Там 177 наших туристов.

Корреспондент Евгений Подтергера следит за развитием ситуации. Подробности в репортаже.