Суд присяжных оправдал бизнесмена Илью Аверьянова по делу об убийстве

В Мосгорсуде вынесли беспрецедентное решение по делу об убийстве. Присяжные оправдали предпринимателя Илью Аверьянова. Процесс громкий – обвиняемый застрелил охранника на территории когда-то своей фабрики, признался в убийстве, но был оправдан и освобожден прямо в зале суда.

Все детали процесса у корреспондента Семена Еремина. Подробности в репортаже.

Бывший совладелец фабрики «Меньшевик» не хочет общаться, хотя причина для радости у него есть. Илью Аверьянова только что оправдали по делу об убийстве человека, в котором он сам же и сознался.

«Открываю дверь и человек передергивает затвор… ну, оружия огнестрельного. Я прикрыл дверь. Мы отходить. Он дверь открыл, и первый патрон попал в данного человека, который погиб», – рассказывает очевидец происшествия.

На следственном эксперименте экс-директор показывает, как убил охранника, когда на фабрику пришли новые собственники и судебные приставы. По закону Аверьянов должен был уступить права собственности на нежилое здание и заплатить долг в три с лишним миллиона рублей. Но действия приставов и охраны расценил, как рейдерский захват, и взял в руки карабин.

«Я был, скажем так, в стрессовом состоянии. Нажал, прозвучало два выстрела», – объясняет Илья Аверьянов.

Фабрика «Меньшевик» известна тем, что практически копировала и выпускала два самых культовых бренда 90-х. Жвачку, напоминающую знаменитую турецкую, с вкладышами про любовь, и легендарный леденец на палочке. «Меньшевик» взял не только идею, но и дизайн. В итоге Министерство по антимонопольной политике запретило фабрике производство сладкого плагиата. Потом предприятие погрязло в долгах. Заложили помещения. Один из этих долгов - в два миллиона долларов - выкупил бизнесмен Раджабов. Но Аверьянов не захотел расставаться с предприятием.

«В ходе судебных процессов неоднократно говорил о том, что вы сунетесь туда, я открою стрельбу. То есть, он этого не стеснялся», – говорит потерпевший Шамсутдин Раджабов.

И открыл. Правда, пуля попала в охранника. По словам Аверьянова – случайно, когда у него пытались вырвать карабин. В это поверили и присяжные, которые его оправдали. Знали ли они, что экс-директор фабрики уже привлекался к уголовной ответственности за стрельбу из травматического пистолета в 2006 году? Тоже в человека.

«Ощущение такое, что можно ходить, убивать. Институт присяжных, мне кажется, не изучен. Тебя оправдывают, хотя человек, то бишь Аверьянов, признался сам, что убил, застрелил человека», – недоумевает первый директор фирмы-собственника Шомрон Абрамов.

С момента трагедии прошло уже больше двух лет. У фабрики новое руководство. И, казалось бы, все готовы забыть, а в случае с присяжными заседателями, еще и простить экс-директора предприятия. Кроме потерпевших и стороны обвинения, которые будут обжаловать решение.

Не исключено, что это дело и вовсе могут пересмотреть. По другой статье. Например, «Непреднамеренное убийство». И тогда изучать вину Аверьянова будут уже не присяжные, а судья, и избежать реального срока экс-директору будет очень сложно. Тем более, в судебной истории такие кардинальные повороты уже случались.