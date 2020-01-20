Энрике Иглесиас поделился умилительным фото с подросшей дочкой от Анны Курниковой. Семейный снимок появился на странице артиста в Instagram.

В кадре Энрике в белой бандане купается вместе с маленькой Люси, погрузившись в воду по шею, передает Teleprogramma.pro. Иглесиас тянется к дочери, чтобы поцеловать наследницу — однако девочка явно против такого проявления отцовской любви. Она нахмурила брови и выставила ладошку навстречу звездному родителю.

«Пожалуйста, хватит поцелуев!» — шутливо подписал кадр сам Энрике.

Instagram @enriqueiglesias

Подписчики пришли в восторг от милого снимка Иглесиаса с дочерью. А некоторые поклонницы и вовсе нашли альтернативное русло, в которое певец мог бы направить свою любвеобильность.

«Может, вместо этого поцелуешь меня?» — кокетничают девушки в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Курникова показала подросших детей от Иглесиаса — близнецов Николаса и Люси.