Испанские журналисты узнали, когда Курникова и Иглесиас вновь станут родителями

Беременность 38-летней Анны Курниковой подтвердили источники испанского телеканала Telemundo Entretenimiento. Слухи о том, что российская теннисистка и модель вновь ждет ребенка от певца и актера Энрике Иглесиаса, ходят с конца прошлого года. Тогда папарацци запечатлели спортсменку с округлившимся животом.

Как говорят испанские журналисты со ссылкой на знакомых звездного семейства, Курникова может родить в марте. Пока пара не комментирует эти сообщения.

Россиянка встречается с европейским артистом с 2001 года. В 2017-м у них родились двойняшки Николас и Люси. Анна скрывала беременность до последнего срока. С недавнего времени в профиле теннисистки в Instagram к фамилии «Курникова» добавилась приставка «Иглесиас». Это навело фанатов на мысль, что знаменитости тайно сыграли свадьбу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Курникова показала подросших детей от Иглесиаса.