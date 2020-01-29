ТОП-5 способов сделать хорошее резюме, чтобы выделиться на фоне конкурентов

Найти хорошую интересную работу с большой зарплатой и льготами может быть невероятно затруднительно. Но, если правильно составить свое резюме, это облегчит задачу. Пять способов, чтобы на вашу анкету обратили внимание в первую очередь, перечислены на сайте Divorcepayday.com.

Выделите свои навыки и опыт работы

Структура вашего резюме имеет решающее значение для отбора кандидатов на вакансию. Необходимо кратко и лаконично выделить свои навыки и опыт работы. К этому разделу стоит подойти с особой тщательностью, поскольку он поможет будущему работодателю узнать лучше о вас.

Соберите портфолио

Хорошим дополнением к анкете будет портфолио из ваших проектов на предыдущей работе. Работодатели смогут наглядно увидеть ваши результаты и достижения. Это увеличит шанс на принятие вас на престижную должность.

Расскажите о своих достижениях

Если вы когда-либо получали какие-либо награды или были отмечены грамотой за достижения, приложите их к своему резюме. Не стесняйтесь, ведь эта информация, может напрямую представлять интерес для работодателя.

Создайте видеопрезентацию

К рассказу о вашем опыте работы можно подойти креативно и создать видео с кратким представлением о себе. Это отличный шанс произвести хорошее впечатление на будущего босса. Кроме того, работодатель сможет оценить коммуникативные навыки заявителя.

Напишите о важных проектах, которыми вы занимаетесь вне работы

Включите в анкету работы, которые охарактеризуют вас, как человека с определенными целями. Например, вы заботитесь об окружающей среде и активно участвуете в сохранении природы. Это покажет вас с хорошей стороны, даже если эти проекты не соответствуют позиции, на которую вы претендуете.

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