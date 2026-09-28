«Кредит» исчерпан: признаки потери доверия начальника к сотруднику

Урезание полномочий и тотальный контроль выдают охлаждение отношений с руководством.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
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Газета.ру: при снижении доверия шеф постоянно перепроверяет работу
Резкий рост отчетности и мелочный контроль над работой могут говорить о том, что руководитель перестал доверять подчиненному. Об этом Газета.ру рассказал эксперт Михаил Рябиков.
Сам по себе жесткий контроль еще не обязательно сигнализирует о проблеме. Ключевой маркер — смена отношения начальника именно к этому работнику.
Если раньше от сотрудника ждали только итог в конце недели, а теперь просят показывать промежуточные варианты по нескольку раз за день, это повод задуматься. Один из ранних признаков — умножение контрольных точек и запросов о статусе задачи: руководитель начинает интересоваться ходом дела, требовать черновики заранее и детально разбирать каждый шаг.
Другой симптом — повторная проверка того, что прежде принималось без дополнительного вмешательства. Причиной часто становится не единичный промах, а непредсказуемость подчиненного: если он не раз сообщал о трудностях в последний момент, молчал о сдвиге сроков или наступал на одни и те же грабли.
Более тревожный звонок — сужение полномочий и отстранение от выработки решений. Сотрудника могут перестать звать на совещания, игнорировать его точку зрения, не доверять значимые проекты и крупных заказчиков.
Однако усиление контроля над всей командой не всегда связано с отдельными людьми. Иногда это следствие перестройки процессов или возросшей цены ошибки.
Рябиков советует: если тревожных сигналов несколько, стоит поговорить с руководителем и выяснить, что конкретно его не устраивает и какой результат он ждет.
Эксперт резюмировал: при наличии доверия начальник следит за итогом и главными рисками, а путь к цели оставляет на усмотрение работника. При утрате доверия контроль спускается до уровня каждой операции.
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