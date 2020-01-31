Минобороны обнародовало рассекреченные документы к юбилею Ялтинской конференции

Минобороны России обнародовало рассекреченные документы к 75-летию проведения Ялтинской конференции союзных держав. На портале ведомства представили исторический раздел, основанный на данных из фондов Центрального архива военного ведомства.

Встреча глав стран антигитлеровской коалиции прошла в начале февраля 1945 года. На ней лидеры трех держав — СССР, США и Великобритании приняли решения о создании ООН и принципах взаимодействия государств в послевоенное время.

В конце января силами Черноморского флота началась масштабная подготовка к проведению исторического события в освобожденном от немецко-фашистских оккупантов Крыму. Обеспечение безопасности лидеров стран-союзников во время войны на территории, где недавно шли кровопролитные бои, требовала серьезных подготовительных работ.

Перед встречей участников конференции необходимо было наладить связь, разминировать морскую, прибрежную полосу и береговую линию, обеспечить защиту с неба, земли и моря, восстановить городской ландшафт и инфраструктуру, организовать торжества в честь прибытия высокопоставленных гостей. Исторические свидетельства в виде докладов и приказов раскрывают подробности выполнения каждой из поставленных высшим руководством задач.

В опубликованной министерством подборке архивных документов также присутствуют ранее не издававшиеся снимки с конференции: посещение Уинстоном Черчиллем Сапун-горы, экскурсия американских моряков на смотровую площадку, совместные застолья англичан и американцев с героями-черноморцами.

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