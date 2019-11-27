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  4. Бывшая супруга Аршавина похвасталась букетом от нового возлюбленного

Бывшая супруга Аршавина похвасталась букетом от нового возлюбленного

, 16:30 | Валентин Черников Фото 1 611

Сообщается, что у нового избранника Алисы Казьминой, четыре ребенка, включая двух замужних дочерей.

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Фото, видео: Instagram @kazmina_arshavina_alisia

Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина уверяет, что после знакомства с новым ухажером наконец обрела счастье.

«И сердце вновь горит и любит оттого, что не любить оно не может. Я тебя тоже…» — написала она в микроблоге.

Пока дама не раскрывает имени спутника. Из выложенной ей фотографии известны только его инициалы — М. Б. Так мужчина подписал любовную открытку, к которой приложил большой букет белых роз для Казьминой. По ее словам, мужчина часто преподносит подобные сюрпризы.

Instagram @kazmina_arshavina_alisia

По данным «СтарХит», у мужчины четыре взрослых детей, включая двух замужних дочерей. Характер избранника, по всей видимости, соответствует его возрасту. Алиса отзывается о нем как о человеке сознательном и достойном, в отличие от Аршавина.

Футболиста экс-супруга называет легкомысленным и несерьезным. В интервью журналу она говорила, что спортсмен не заботится об их совместной дочери и меняет девушек как перчатки. Последнее, если верить модели, стало причиной их развода после трех лет брака.

Ранее 5-tv.ru писал, что Андрей Аршавин раскритиковал сына после футбольной тренировки.

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