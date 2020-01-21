«Стильно»: Успенская восхитила зрителей гангстерским образом

Гангстерский образ Любови Успенской впечатлил ее поклонников. 20 января певица приняла участие в концерте памяти Владимира Высоцкого. Праздничное выступление вошло в программу вручения премии за добрые дела и поступки «Своя колея». В этом году церемония прошла в «Градский Холл», где любимые песни поэта спели многие актеры и звезды эстрады.

Для выхода на сцену Успенская надела темный полосатый костюм и клетчатое кепи. Такой стиль ближе к «ревущим» 20-м в США, но отсылает и к моде одесских бандитов первой половины прошлого века. Блатную романтику тех времен заимствовал в своих произведениях и Высоцкий.

Instagram @uspenskayalubov_official

«Очень переживала и нервничала перед выходом на сцену, как не крути — это большая ответственность! Но я счастлива и рада была прикоснуться к этой великой музыкальной истории. В моей жизни много чего было, но сегодняшний день был особенным. Как вам такой образ, друзья?» — написала в Instagram звезда шансона.

Подписчики одобрили выбор сценического костюма Успенской и обещали посмотреть ее выступление по телевизору. Концерт будут транслировать 24 января, накануне дня рождения Владимира Высоцкого.

«Вы шикарны в этом образе! Стилистам браво!»

«Стильно! Очень красиво!»

«Образ безупречный! Вам идеально!»

«Вам к лицу, хотя, на мой взгляд, вам все подходит», — оценили фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Успенская помирилась с давним другом Филиппом Киркоровым.