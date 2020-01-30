Спорт, вода и маски: Ирина Шейк рассказала, что помогает ей роскошно выглядеть

Известная российская супермодель и актриса Ирина Шейк в интервью British Vogue рассказала о ежедневных процедурах, которые ей помогают выглядеть привлекательно. По словам знаменитости, каждое утро она начинает со стакана воды с лимонным соком, после чего протирает лицо кубиком льда.

Поддерживать тело в тонусе, и получать заряд энергии на весь день ей помогают занятия спортом. Нередко она по утрам тренируется в спортзале, где набирается сил и бодрости.

В число вечерних процедур у Шейк обязательно входит нанесение увлажняющей маски с коллагеном, крема для лица и бальзама для губ. По словам модели, вместо бальзама можно также использовать крем для глаз — он также питает губы и разглаживает трещинки.

Еще одним, довольно необычным лайфхаком светской львицы, является уход за бровями. Чтобы придать им форму, она использует лак для волос и зубную щетку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Шейк ощущала себя мальчиком и хотела сменить пол.