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Спорт, вода и маски: Ирина Шейк рассказала, что помогает ей роскошно выглядеть

, 7:42 | Карина Бернтгольц 194

Модель поделилась в интервью своими бьюти-лайфхаками.

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Фото, видео: Instagram @irinashayk

Известная российская супермодель и актриса Ирина Шейк в интервью British Vogue рассказала о ежедневных процедурах, которые ей помогают выглядеть привлекательно. По словам знаменитости, каждое утро она начинает со стакана воды с лимонным соком, после чего протирает лицо кубиком льда.

Поддерживать тело в тонусе, и получать заряд энергии на весь день ей помогают занятия спортом. Нередко она по утрам тренируется в спортзале, где набирается сил и бодрости.

В число вечерних процедур у Шейк обязательно входит нанесение увлажняющей маски с коллагеном, крема для лица и бальзама для губ. По словам модели, вместо бальзама можно также использовать крем для глаз — он также питает губы и разглаживает трещинки.

Еще одним, довольно необычным лайфхаком светской львицы, является уход за бровями. Чтобы придать им форму, она использует лак для волос и зубную щетку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Шейк ощущала себя мальчиком и хотела сменить пол.

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