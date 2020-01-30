Владимир Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар

Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар. Как следует из сообщения на сайте Кремля, глава государства принял решение, «исходя из принципов гуманности».

В России 26-летняя Наама была осуждена за контрабанду наркотиков. Ее задержали в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево». Девушка летела из Дели в Тель-Авив, но во время пересадки в Москве в ее рюкзаке нашли девять граммов запрещенного вещества. Наама настаивала на невиновности. Адвокаты надеются, что уже сегодня она выйдет на свободу.

«Это была сложная совместная работа нас, юристов, адвокатов, журналистов, дипломатов. Спасибо, коллеги, за большую помощь и поддержку. Более подробно мы сможем прокомментировать эту историю после того, как Наама все-таки вступит на свою родную землю и окажется дома», — заявил адвокат осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар Алексей Добрынин.

Во время визита в Израиль Владимир Путин встретился с матерью осужденной. Она умоляла российского президента повлиять на судьбу девушки. О помиловании Иссахар просили даже израильский президент Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По их мнению, Наама допустила серьезную ошибку, но осознала ее.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что адвокат помилованной Наамы Иссахар рассказал, когда она выйдет из колонии.