Концепция единого правового портала появится в марте

Уникальный проект Совета Федерации «Единый портал правового информирования населения» будет готов уже в марте. Об этом «Известиям» сообщили в Совете Федерации.

С его помощью россияне совершенно бесплатно смогут получать юридическую помощь. Специалисты проконсультируют по любым спорным вопросам — это и социальные выплаты, и кредиты, и коммунальные платежи.

Кроме того, сайт предоставит свободный доступ к нормативно-правовым актам. Сейчас авторы согласовывают детали с региональными ведомствами. Планируется, что максимально простой интерфейс позволит легко разобраться в разделах, даже начинающим пользователям интернета.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что татуировку с персональным QR-кодом готовы сделать более 8% россиян.