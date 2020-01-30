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Концепция единого правового портала появится в марте

, 9:26 Эфирная новость 19

С его помощью россияне совершенно бесплатно смогут получать юридическую помощь.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; 5-tv.ru

Уникальный проект Совета Федерации «Единый портал правового информирования населения» будет готов уже в марте. Об этом «Известиям» сообщили в Совете Федерации.

С его помощью россияне совершенно бесплатно смогут получать юридическую помощь. Специалисты проконсультируют по любым спорным вопросам — это и социальные выплаты, и кредиты, и коммунальные платежи.

Кроме того, сайт предоставит свободный доступ к нормативно-правовым актам. Сейчас авторы согласовывают детали с региональными ведомствами. Планируется, что максимально простой интерфейс позволит легко разобраться в разделах, даже начинающим пользователям интернета.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что татуировку с персональным QR-кодом готовы сделать более 8% россиян.

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