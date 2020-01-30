Россиянам разрешили охотиться с луком и арбалетом

Новый федеральный закон, позволяющий охотиться с луком и арбалетом, вступил в силу 29 января. Согласно тексту документа, теперь данные метательные приспособления будут причислены к гражданскому охотничьему оружию, сообщает РИА Новости.

Ранее на законодательном уровне было запрещено использовать лук и арбалет во время охоты. Стрелять из них разрешалось только во время соревнований, причем при соблюдении условий хранения оружия на спортивном объекте.

Новые правила предполагают, что прежде, чем отправиться на охоту с луком или арбалетом, стрелок должен будет зарегистрировать его в Росгвардии, а также получить охотничий билет и разрешение на хранение и ношение оружия.

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