В Алешках началось гуманитарное перемирие для эвакуации жителей

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 39 0

В городе остаются около 1300 человек — преимущественно пожилые и маломобильные люди.

В Алешках началось гуманитарное перемирие — подробности

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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В городе Алешки Херсонской области началось гуманитарное перемирие для эвакуации жителей. Режим тишины действует с четырех утра по московскому времени 27 октября. 

Временное прекращение огня согласовали для доставки продовольствия и медикаментов, а также безопасной эвакуации мирных жителей. Для движения гуманитарной колонны Министерство обороны России анонсировало инженерную разведку маршрута.

Как договорились о перемирии

Гуманитарную ситуацию в Алешках президент России Владимир Путин обсуждал 16 октября с Папой Римским Львом XIV, а 20 октября — с президентом США Дональдом Трампом.

По итогам российско-американских переговоров стороны договорились взаимодействовать в гуманитарной сфере через уполномоченного по правам человека в России Яну Лантратову.

В Белом доме заявили, что посредником при согласовании локального прекращения огня выступила первая леди США Мелания Трамп. По данным американской администрации, она напрямую участвовала в контактах с руководством России и Украины.

Владимир Путин выразил ей признательность за помощь.

Как планируют проводить гуманитарную операцию


Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что подготовка операции требует сложной работы, а эвакуация займет как минимум несколько дней.

Согласно заявлению Белого дома, сопровождать совместные российские и украинские гражданские группы будут представители независимой американской медиаорганизации. Им предстоит фиксировать работу с населением и соблюдение условий гуманитарного перемирия. 

По данным посла по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родиона Мирошника, в Алешках остаются около 1300 жителей.

Большинство из них — пожилые и маломобильные граждане. Постоянные атаки беспилотников и заминированные дороги затрудняют доставку в город еды и лекарств.

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