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Леся Никитюк рассказала, как правильно загорать

, 18:46 | Мия Субботина Фото 825

Знаменитость призвала подписчиц не подставлять лицо под жаркие солнечные лучи.

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Фото, видео: Instagram @lesia_nikituk

Телеведущая Леся Никитюк решила поделиться с подписчицами бьюти-лайфхаком. Не обошлось у экс-ведущей «Орла и решки» без шутливого описания. Звезда призвала девушек защищать лицо от жаркого солнца, чтобы сохранить молодость и красоту. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Уважаемые девушки, угадайте, какую часть тела нельзя никогда выставлять на жгучее солнце? Правильно — лицо! Фейс по-модному. А почему? Да потому что будете как старые потрепанные ондатры. Я серьезно! Задумайтесь над этим!» — написала звезда.

Instagram @lesia_nikituk

В комментариях подписчики посмеялись над сравнением с грызуном, а также отметили прекрасные внешние данные телеведущей.

«Красотка»;

«Какая же ты шикарная!»;

«Леська, ты крутая!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Леся Никитюк решила выяснить, как она краше: с косметикой или без.

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