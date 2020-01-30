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«Стрельба с ходу»: Т-80 показали огневую мощь на масштабных учениях в Подмосковье

, 15:54 | Василий Заика 41

Проведением маневров гвардейская танковая армия Западного военного округа отметила 77-ю годовщину со дня образования.

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Фото, видео: Militaryarms.ru, 5-tv.ru

Гвардейская танковая армия Западного военного округа (ЗВО)отметила 77-ю годовщину со дня образования проведением масштабных учений в Подмосковье. В маневрах были задействованы танковые, мотострелковые, разведывательные, артиллерийские и зенитно-ракетные подразделения, сообщает пресс-служба ЗВО.

Военнослужащие отработали на полигоне преодоление уникальной полосы препятствий «Тропы разведчика», усложненной взрывами, выстрелами, задымлением и условным противником.

Танкисты выполнили боевые стрельбы на машинах Т-80 с закрытых боевых позиций, а также с ходу и с места. Средняя дальность до условных целей составляла около двух тысяч метров.

Мотострелковые подразделения также упражнялись в боевых стрельбах из БМП-2 по появляющимся и движущимся мишеням на дистанции до одной тысячи метров.

Личный состав зенитно-ракетных подразделений выполнил задачи по обнаружению и перехвату авиации условного противника с помощью комплекса «Тор-М2». Расчеты совершили марш и выполнили нормативы по сопровождению более 50 типов воздушных целей, а также по управлению огнем и ведению стрельбы с выполнением «пусков» управляемыми ракетами на дальности до 15 километров.

Военнослужащие-срочники продемонстрировали мастерство владения боевой техникой на уникальных танковых, мотострелковых тренажерах. Кроме того, были выполнены стрельбы из РПГ-7, автоматов Калашникова и другого оружия.

В масштабных учениях гвардейской танковой армии ЗВО было задействовано более двух тысяч военнослужащих и порядка 500 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что молодые летчики Черноморского флота отработали маневры в сложных метеоусловиях.

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