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Сын миллиардера Фридмана живет в съемной квартире и ездит на метро

, 11:34 | Светлана Александрова 28

19-летний Александр вернулся в Москву после учебы в Лондоне и начал в России свой бизнес.

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Фото, видео: Instagram @alexander_fridman

Сын российского миллиардера Михаила Фридмана Александр живет в съемной квартире на окраине Москвы, которая обходится ему в 30 тысяч рублей в месяц, и ездит на работу на метро.

Как пишет интернет-портал Spletnik.ru, в Москву 19-летний юноша вернулся в прошлом году из Лондона, где учился в школе, и около полугода назад учредил свою компанию, в которой работают пять сотрудников. Фирма занимается внедрением потребительских товаров в торговые сети, а ее доход оценивается в 405 тысяч долларов. Кроме того, молодой человек поставляет кальянную продукцию в московские рестораны, а в ближайшее время собирается запустить еще и маркетинговую онлайн-платформу.

«Я ем, живу, сплю, одеваюсь на те деньги, которые заработал сам», — цитирует издание Александра.

За помощью к отцу начинающий предприниматель не обращается, однако некоторые полезные связи все-таки использует. Например, распространяет продукцию, в том числе, и в принадлежащих Михаилу Фридману магазинах.

Как известно, 55-летний Михаил Фридман в 2019 году вошел в десятку богатейших жителей Великобритании. Его состояние оценивается в 13,7 миллиарда долларов.

Ранее он заявлял, что оставлять наследство детям он не будет, пожертвует все на благотворительность. Он считает, что большие деньги могут поломать судьбу молодых людей.

Кроме Александра, у миллиардера есть две взрослых дочери от брака с Ольгой Фидман и 13-летняя дочь (родная сестра Александра) от гражданского брака с Оксаной Ожельской.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на ком женятся дети российских миллиардеров.

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