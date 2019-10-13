На ком женятся дети российских миллиардеров?

Галина Кеда / Роман Ротенберг

Сын Бориса Ротенберга Роман женился на модели Галине Кеда только в прошлом году, хотя к этому моменту они встречались уже несколько лет, воспитывая сына и дочь. Как отмечает «Рамблер Женский», ходили слухи о многочисленных изменах будущего мужа, но пара выдержала все испытания и сыграла свадьбу.

Хадижа Гурериева / Саид Гуцериев

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Член влиятельного клана Гуцериевых, самой богатой семьи России по данным Forbes, стал женатым мужчиной в 2016 году. О избраннице Саида Гуцериева до этого практически никто не слышал.

Хадижа росла в традиционной ингушской семье и не могла похвастаться раскрученными соцсетями, хотя пропорции у девушки модельные. Можно сказать, что она выиграла в своеобразном конкурсе — невесту Саиду Гуцериеву выбирали всей семьей.

Зато свадьба была что надо: началась в Москве, закончилась в Лондоне, а стоила, по разным оценкам, около миллиарда евро.

Мила Волчек / Алексей Грабер

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В марте этого года сын миллиардера Алексей Гарбер сделал предложение Миле Волчек. Примерно за десять лет до этого она встречалась с рэпером Тимати, который тоже собирался на ней жениться.

Однако не срослось — и вот, уже в августе 2019-го, Гарбер и Волчек стали мужем и женой. А в сентябре у них родилась дочь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало с сыном Николая Баскова от Светланы Шпигель.