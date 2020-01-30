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Кровавая милашка: спаниель вцепился в лицо ребенку

, 11:09 | Светлана Шевченко 60

Трагедия произошла в Ростовской области.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

Спаниели – это не только милые ушастые собаки. Как оказалось, охотничья порода может быть и весьма опасной для детей. Это на себе испытал Артем В. – он обратился в Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника №1 г. Шахты.

Как рассказал отец мальчика, трагедия произошла во дворе их собственного дома, а ее виновником стала домашняя собака породы спаниель. В результате произошедшего, у Артема зафиксированы «укушенные раны лица». Правоохранительные органы начали проверку.

Спаниель – это группа пород охотничьих собак. Само название говорит, что она родом из Испании, а само слово «спаниель» дословно переводится как «испанский». Изначально главным предназначением спаниелей была добыча птиц из густых зарослей. Впоследствии они стали охотится и на сухопутных зверей и даже на обитателей водоемов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое подростков оказались в реанимации из-за отравления неизвестным веществом. Девочку 14 лет и 15-летнего мальчика обнаружили лежащими на мосту в Ленинске-Кузнецком прохожие.

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Кровавая милашка: спаниель вцепился в лицо ребенку

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