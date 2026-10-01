Пить или не пить? Как кофе влияет на риск возникновения рака

Parade: кофе связали со снижением риска возникновения рака

Для многих чашка кофе утром давно стала ежедневным ритуалом. При этом исследования связывают регулярное употребление напитка с более низким риском некоторых видов рака. Об этом сообщило Parade.

По словам медицинского онколога и гематолога Тинтин Тан, исследования особенно часто отмечают связь между употреблением кофе и снижением риска рака печени и эндометрия. В напитке содержится множество природных соединений, которые изучаются на предмет их потенциального влияния на здоровье.

Среди них — хлорогеновая и хинная кислоты, кафестол, кахвеол и N-метилпиридиний. Некоторые из этих веществ обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Как лучше пить кофе

По мнению специалистов, если человек привык пить кофе, отказываться от напитка только из-за опасений по поводу онкологических заболеваний не обязательно. При этом важен состав напитка.

Оптимальным вариантом специалисты называют черный кофе или напиток с небольшим количеством молока. А вот регулярное употребление сладких кофейных напитков с большим количеством сахара и сливок может существенно увеличивать их калорийность.

При этом небольшое количество молока само по себе не считается причиной, которая лишает кофе потенциальных полезных свойств.

Отдельное внимание стоит уделять температуре напитка. Специалисты советуют не пить кофе обжигающе горячим. Регулярное употребление очень горячих напитков связывают с повышенным риском рака пищевода.

Количество кофеина также имеет значение. Его избыток у некоторых людей может вызывать тревожность, учащенное сердцебиение, проблемы с пищеварением и нарушения сна. В отдельных случаях кофе способен усиливать кислотный рефлюкс.

Если человек плохо переносит кофеин, альтернативой может стать кофе без кофеина. По словам специалистов, в нем сохраняется значительная часть растительных соединений, содержащихся в обычном напитке.

Может ли кофе защитить от рака

Онкологи подчеркивают, что имеющиеся исследования не позволяют утверждать, будто кофе непосредственно предотвращает рак.

В ряде научных работ регулярное употребление кофе действительно связано с более низким риском отдельных видов онкологических заболеваний. Помимо рака печени и эндометрия, подобные взаимосвязи изучались для опухолей полости рта, глотки, желудочно-кишечного тракта, предстательной железы и некоторых других заболеваний.

Однако большая часть таких исследований носит наблюдательный характер. Это означает, что ученые могут обнаружить статистическую связь между двумя явлениями, но не могут автоматически сделать вывод, что одно непосредственно вызывает другое.

На результаты также способны влиять другие особенности образа жизни и состояния здоровья людей, участвующих в исследованиях.

Поэтому начинать пить кофе исключительно для профилактики рака специалисты не рекомендуют.

Сколько кофе можно пить

Для большинства здоровых взрослых умеренное употребление кофе считается приемлемым. В качестве практического ориентира специалисты называют одну-две чашки в день, однако конкретное количество зависит от размера порции, крепости напитка и индивидуальной реакции организма.

При этом важнее учитывать общее количество кофеина, а не только число чашек.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США считает, что до 400 миллиграммов кофеина в сутки обычно не вызывает негативных эффектов у большинства здоровых взрослых.

Людям с определенными заболеваниями сердца, беременным и кормящим женщинам рекомендуется обсудить употребление кофеина с лечащим врачом.

Опасен ли акриламид в кофе

Еще один вопрос связан с акриламидом — химическим веществом, которое образуется во время обжарки кофейных зерен и других продуктов.

Его относят к веществам, потенциально способным повышать риск развития рака. Однако специалисты отмечают, что имеющихся данных недостаточно, чтобы считать обычное употребление кофе серьезной причиной для беспокойства.

При этом акриламид содержится не только в кофе. По приведенным экспертами данным, его количество в некоторых порциях жареного картофеля может быть в несколько раз выше, чем в чашке сваренного кофе.

Чем заменить кофе

Если кофе не нравится или организм плохо реагирует на кофеин, специалисты предлагают обратить внимание на другие напитки.

Одним из вариантов называют зеленый чай. Исследования связывают его регулярное употребление с рядом потенциальных полезных эффектов, включая небольшое снижение уровня «плохого» холестерина, умеренное снижение артериального давления и противовоспалительное действие.

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