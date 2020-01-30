Путин передал помилованной Иссахар наилучшие пожелания

Президент России Владимир Путин попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху передать самые лучшие пожелания помилованной в России президентским указом израильтянке Нааме Иссахар. Об этом он заявил в ходе встречи в Кремле.

«Передайте самые наилучшие пожелания и ей, и ее семье, ее маме», — заявил президент.

В ходе беседы глава государства отметил высокую роль в освобождении девушки иерусалимского патриарха, который ранее привез Путину письмо от ее матери. Беньямин Нетаньяху со своей стороны выразил особую благодарность.

Российский лидер накануне вечером подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар. Как следует из сообщения на сайте Кремля, глава государства принял решение, исходя из принципов гуманности.

В России 26-летняя Наама была осуждена за контрабанду наркотиков. Ее задержали в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Девушка летела из Дели в Тель-Авив, но во время пересадки в Москве в ее рюкзаке нашли девять граммов запрещенного вещества. Иссахар настаивала на невиновности.

«Это была сложная совместная работа нас, юристов, адвокатов, журналистов, дипломатов. Спасибо коллеги за большую помощь и поддержку. Более подробно мы сможем прокомментировать эту историю после того, как Наама все-таки вступит на свою родную землю и окажется дома», — заявил адвокат девушки Алексей Добрынин.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, во время визита в Израиль Владимир Путин встретился с матерью осужденной. Она умоляла российского президента повлиять на судьбу девушки. О помиловании Иссахар просили даже израильский президент и премьер-министр. По их мнению, Наама допустила серьезную ошибку, но осознала ее.