Михаил Мишустин распорядился закрыть границу РФ из-за коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрыть границу Российской Федерации на Дальнем Востоке из-за коронавируса. Данная мера введена в качестве обеспечительной по нераспространению внеклеточного агента из Китая.

«Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством (по нераспространению коронавируса на территории РФ — Прим.ред.)», — заявил Михаил Мишустин.

В свою очередь, МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Поднебесную без крайней необходимости. С 30 января внешнеполитическое ведомство временно приостановило выдачу электронных виз гражданам КНР для въезда на территорию России.

«С 30 января для граждан Китайской Народной Республики временно приостанавливается оформление электронных виз для въезда в Российскую Федерацию через пограничные пункты пропуска, расположенные на территории Дальнего Востока, Калининградской области, а также через воздушные, морские, автомобильные и пешеходные пункты пропуска, расположенные на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что McDonald’s из-за коронавируса отменил в Москве акцию с ценами из 90-х.