Адвокат бывшей жены Аршавина прокомментировал скандал с ее выселением

Андрей Аршавин снова в центре внимания и снова не в связи со спортом. У футболиста — очередной скандал с бывшей женой. На этот раз он выселяет Алису Казьмину из квартиры в Петербурге. Вместе с ней покинуть помещение предложено их общей дочери Есении и двум детям Казьминой от первого брака.

Экс-супруга спортсмена выложила в соцсетях официальное требование до 1 марта освободить жилплощадь. Документ подписан матерью бывшего игрока «Зенита» — ей принадлежит квартира. Аршавин и Казьмина развелись в начале прошлого года.

«Мать Андрея Аршавина как владелец дома, где Алиса живет с тремя детьми, прислала письмо, чтобы она выехала», — заявил адвокат Алисы Александр Добровинский в интервью РИА Новости, не сообщив о планах действий своей клиентки.

В интервью 5-tv.ru, мать футболиста заявила, что это зеркальный ответ на действия бывшей невестки.