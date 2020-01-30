«Это адекватная мера»: Татьяна Аршавина объяснила выселение бывшей невестки

Выселение бывшей невестки Алисы Казьминой с внуками объяснила Татьяна Аршавина. Мать футболиста указала, что пошла на такой шаг в ответ на действия самой модели. На вопрос журналистов 5-tv.ru дама ответила не сразу, но в итоге объяснила свою позицию.

«Это не ваше дело, это наше семейное дело. И судить вы не имеете права. Я поступаю точно так, как поступила она. Это адекватная мера на ее поступки», — заявила Аршавина. О каких поступках со стороны Казьминой идет речь, она уточнять не стала.

Накануне бывшая супруга Андрея Аршавина сообщила в Instagram о том, что получила «Требование о выселении». В документе говорится, что модель вместе с детьми: двухлетней дочкой спортсмена Есенией и сыном от другом брака Алексеем — должна покинуть квартиру на Горной улице в Петербурге до 1 марта. В противном случае с жильцами будут разбираться через суд, отмечается в уведомлении, подписанном матерью Аршавина Татьяной.

Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой в сентябре 2016 года, в феврале 2017 года у них родилась дочь. Для футболиста это первый официальный союз. В июле прошлого года Красносельский районный суд Санкт-Петербурга расторг брак Аршавина с Казьминой. С тех пор она осталась жить в квартире, принадлежащей свекрови.

Ранее 5-tv.ru писал, что консьерж дома не понимает причину конфликта экс-жены Аршавина со свекровью.