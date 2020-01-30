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Прощайте распродажи? Парламентарии потребовали сделать торговлю прозрачной

, 20:11 Эфирная новость 88

Госдума РФ разрабатывает законопроект, который обяжет предпринимателей четко указывать на товарах причину скидки, а самое главное — реальную стоимость.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Frank May, 5-tv.ru

Прощайте, скидки! В российских магазинах могут полностью отказаться от распродаж. Такое заявление сделали представители интернет-торговли.

Дело в том, что Госдума разрабатывает законопроект, который обяжет предпринимателей четко указывать на товарах причину скидки, а самое главное — реальную стоимость. Конечно, это дополнительная нагрузка на бизнес, но зато покупатель получит честную информацию и не попадется на уловки маркетологов.

По мнению депутата Госдумы Олега Лебедева, распродажи в России — сплошной обман. Он предложил внести изменения сразу в два федеральных закона: «о защите прав потребителей» и «об основах регулирования торговой деятельности в России». Автор инициативы считает, торговля должна стать абсолютно прозрачной для покупателя.

Корреспондент Елена Норкунайте изучила новый законопроект. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о старте онлайн-распродаж — «киберпонедельник».

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