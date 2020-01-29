Кокорина не взяли на вторые тренировочные сборы «Зенита»

ФК «Зенит» объявил состав на вторые тренировочные сборы. Перечень приводится на официальном сайте клуба. В списке заявленных на сбор 27-ми игроков нет нападающего Александра Кокорина.

Зимние сборы пройдут с 29 января по 10 февраля в испанском Бенидорме. В тренировочный период «Зенит» проведет два контрольных матча. 1 февраля сине-бело-голубые сыграют товарищеский матч с люксембургским «Дюделанжем», а 9 февраля встретятся с московским ЦСКА.

На прошлой неделе стало известно, что Кокорина арендовал у «Зенита» ФК «Сочи». Договоренность между ними подтвердили руководства обоих клубов. Позднее эту информацию опроверг сам футболист. Он заявил, что не собирается покидать петербургскую команду, но его путь в основной состав закрыт. 21 января Кокорин успешно сыграл с сине-бело-голубыми против катарского «Аль-Увайнаха», 25 января вышел на поле в матче против австрийского «Зальцбурга» с капитанской повязкой.

Ранее 5-tv.ru писал, что агент Кокорина об отношениях Кокорина с «Зенитом». По его словам, Александр не продолжит карьеру в первом составе команды и выполнит обязательства перед клубом в «Зенит-2».