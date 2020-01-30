ТОП-5 имен, обладатели которых буквально светятся от доброты

Психологи давно заметили, что, несмотря на уникальность характера каждого человека, люди, носящие одинаковые имена, имеют некоторые схожие черты. Например, но обладатели некоторых имен отличаются особой добротой, отмечает Femmie.

Анна

Это имя переводится с древнееврейского как «милостивая» и находится под покровительством созвездия Дева. Это делает характер Анны добрым и участливым. Женщины, носящие это имя, не избалованы и неприхотливы, они умеют сочувствовать и прощать и любят особенной жертвенной любовью. Анна деловита и амбициозна, но при этом отличается чувством справедливости. По отношению к близким нежна и заботлива, всегда готова помогать и поддерживать мужа.

Евгений

В переводе с древнегреческого это имя означает «благородный, великодушный». Названные Евгением мальчики вырастают в добрых и ласковых мужчин, ведь покровительствует имени созвездие Рыб, а рожденные под этим знаком зодиака отличаются мягкостью и нежностью. Это чуткие и понимающие люди, которые всегда готовы откликнуться на призыв о помощи. Иногда Евгений производит впечатление слишком нерешительного человека, но это обманчиво — в случае необходимости он может настоять на своем, причем без малейшего проявления агрессии.

Елена

Этому имени покровительствуют Близнецы, отличающихся добродушием и детской непосредственностью, и переводится оно как «факел» или «светлая». Поэтому Елена — веселый и жизнерадостный человек, легко сходящийся с людьми, даже несмотря на некоторую замкнутость. Женщины, носящие это имя, не просто добры, но и надежны, всегда готовы прийти на помощь и высоко ценят дружбу и семейные узы.

Михаил

Переводится с древнееврейского как «подобный Богу» и находится под покровительством Весов, что наделяет носящих это имя еще и обостренным чувством справедливости. Михаил удивляет окружающих простотой характера, он честен, справедлив и милосерден, не умеет долго обижаться. Это, как правило, добрый и заботливый семьянин. Чрезмерная порядочность иногда мешает обладателю этого имени добиваться поставленных целей, однако своим принципам он никогда не изменяет.

Людмила

В переводе со славянского «милая людям», что говорит само за себя. Как и Михаилу, этому имени покровительствует созвездие Весов. Людмила отличается эмоциональностью и ранимостью, ее легко обидеть. При этом она жизнерадостна и обожает находиться в центре событий. Людмила любит бескорыстно помогать людям, поэтому всегда окружена множеством друзей и знакомых, которые знают, что она всегда поддержит их.

Ранее 5-tv.ru писал, что исследователи из Мичиганского университета установили, у обладателей каких имен больше шансов стать долгожителями.