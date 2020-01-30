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Отец Меган Маркл вызвал принца Гарри на «дуэль»

, 6:54 | Карина Бернтгольц 33

Томас Маркл уточнил, что не собирается драться с герцогом Сассекским. Ему будет достаточно разговора один на один.

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

Отец Меган Маркл Томас в интервью ведущему телешоу «Доброе утро, Британия!» прокомментировал свой конфликт с дочерью. Недвусмысленно давая аудитории понять, что винит в своем разладе с герцогиней Сассекской ее мужа, Томас Маркл прямо обратился к принцу Гарри и призвал его встретиться на «дуэли».

«Веди себя как мужчина! Ты должен встретиться со мной и поговорить. Я буду рад дуэли с тобой в любой момент. Мы проведем всего один раунд. Только так мы сможем во всем разобраться», — цитирует отца герцогини Daily Mail.

Как впоследствии пояснил Томас Маркл, речь идет, прежде всего, о словесном поединке: он хочет поговорить с зятем один на один. Применять физическую силу по отношению к нему он не собирается. Впрочем, отец герцогини не надеется, что супруг Меган примет его вызов. Он готов публично обсуждать эту тему до тех пор, пока семья его дочери с ним не объяснится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отец Меган Маркл Томас раскритиковал свою дочь и принца Гарри.

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