Отец Меган Маркл вызвал принца Гарри на «дуэль»

Отец Меган Маркл Томас в интервью ведущему телешоу «Доброе утро, Британия!» прокомментировал свой конфликт с дочерью. Недвусмысленно давая аудитории понять, что винит в своем разладе с герцогиней Сассекской ее мужа, Томас Маркл прямо обратился к принцу Гарри и призвал его встретиться на «дуэли».

«Веди себя как мужчина! Ты должен встретиться со мной и поговорить. Я буду рад дуэли с тобой в любой момент. Мы проведем всего один раунд. Только так мы сможем во всем разобраться», — цитирует отца герцогини Daily Mail.

Как впоследствии пояснил Томас Маркл, речь идет, прежде всего, о словесном поединке: он хочет поговорить с зятем один на один. Применять физическую силу по отношению к нему он не собирается. Впрочем, отец герцогини не надеется, что супруг Меган примет его вызов. Он готов публично обсуждать эту тему до тех пор, пока семья его дочери с ним не объяснится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отец Меган Маркл Томас раскритиковал свою дочь и принца Гарри.