Угрожавшую взорвать себя в самолете авиакомпании S7 пассажирку задержали. В настоящее время ее доставили для разбирательства в линейный отдел полиции.
Угрожавшую взорвать себя в самолете пассажирку задержали
Сегодня, 15:47 | Светлана Шевченко Происшествия Срочная новость 83
В настоящее время ее доставили для разбирательства в линейный отдел полиции.
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