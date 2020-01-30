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Угрожавшую взорвать себя в самолете пассажирку задержали

, 15:47 | Светлана Шевченко Срочная новость 83

В настоящее время ее доставили для разбирательства в линейный отдел полиции.

Угрожавшую взорвать себя в самолете авиакомпании S7 пассажирку задержали. В настоящее время ее доставили для разбирательства в линейный отдел полиции.

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