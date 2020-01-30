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  4. Видео из салона самолета S7, в котором грозила взорваться пассажирка

Видео из салона самолета S7, в котором грозила взорваться пассажирка

, 16:22 | Игорь Рязов Эксклюзив 420

Пассажиры без паники покинули самолет после его приземления в «Домодедово».

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru

Пассажирка рейса Симферополь — Москва авиакомпании S7 пригрозила взорвать себя посреди полета. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео, снятое в салоне лайнера.

На кадрах видно что пассажиры спокойно покидают салон самолета после его благополучного приземления в аэропорту «Домодедово». На улице рядом с лайнером стоят правоохранители и сотрудники службы безопасности аэропорта.

Как сообщал 5-tv.ru, угрожавшую взорвать бомбу пассажирку задержали. Ее доставили в линейный отдел полиции. Комментарии о ситуации уже дали в авиакомпании S7 и «Домодедово».

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