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  4. «Круче Чака Норриса» — окружение Юлии Михалковой рассказало о ее характере

«Круче Чака Норриса» — окружение Юлии Михалковой рассказало о ее характере

, 18:15 | Валентин Черников 110

Пока бывшая участница «Уральских пельменей» отдыхает на Багамах, ее команда решила раскрыть несколько секретиков на ее странице в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @mihalkova

Назойливые мужчины не дают прохода Юлии Михалковой. Об этом рассказали ее помощники на странице девушки в Instagram. Авторы поста написали со слов звезды, что за время концертов порядочные ухажеры дарили ей цветы, а непорядочные присылали за кулисы записки с неприличными предложениями на вечер.

«За один гастрольный тур у нее скапливалось до сотни таких записок из разряда „Эй, красотка, давай-ка это самое“. Разумеется, все они оставались без ответа, потому что Юлия с презрением относится к мужскому хамству и развязности», — сообщили знакомые юмористки.

Instagram @mihalkova

Бывшая участница шоу «Уральских пельменей» хотела завести Instagram для публикации этих записок, чтобы изобличить наглецов перед женами. В итоге Михалкова нашла другой способ.

«Юлия до конца гастролей копила непристойные записки и на финише сжигала их в банке из-под кофе. На этот огонь она могла смотреть бесконечно!» — рассказали в посте.

«Юля — молодец»;

«Не удивительно. У нее поклонников и желающих ее, наверное, тысячи»;

«Вот так и моя записка сгорела. А ведь я надеялся», — прокомментировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Михалкова озадачилась цветом платья.

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