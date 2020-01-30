Дочь Мика Джаггера снялась для рекламы белья

Соблазнительные фото Джорджии Мэй Джаггер покорили ее поклонников со страниц модных журналов. Фанаты и западные журналисты отмечают, что дочь лидера The Rolling Stones модели Джерри Холл взяла от родителей лучшее. Свои достоинства девушка продемонстрировала в недавних фотосессиях для Victoria's Secret и For Love & Lemons. Блондинка представила серии белья.

Наследница Джаггера примерила кружевной комплект с прозрачной накидкой и ажурный черный с чулками. Позировала в топах яркой расцветки в стиле 60-х. Джорджия Мэй вышла похожей на секс-символ прошлого века — Брижит Бардо.

Instagram @georgiamayjagger

Во внешности модели угадываются и черты ее легендарного отца. На это поклонники часто указывают ей в Instagram. На страницу восходящей звезды подписаны 910 тысяч человек.

Джорджия Мэй — одна из восьми детей рокера Мика Джаггера. В модельный мир она попала в 2008 году, и быстро оказалась на обложках журналов. В 2019 году англичанка переехала в Нью-Йорк к своему парню. В США девушка планирует открыть салон красоты и уже готовится выпустить линию косметики.

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