«Глаза будто бездонный океан»: Барановская показала себя без макияжа

Домашнее фото Юлии Барановской без макияжа раскололо поклонников теледивы на два лагеря. Ведущая сделала селфи сверху под лампой. В кадре она стоит в сером кардигане поверх белой блузки и смотрит в камеру светло-голубыми глазами с максимально зауженными от яркого света зрачками.

Барановская редко выкладывает фото без косметики, но не стесняется демонстрировать естественную красоту. Юлия не случайно добавила как можно больше света на снимке, чтобы зрители увидели ее лицо во всех подробностях, включая мимические морщины.

Из-за этой детали фанаты предположили, что звезда устала, и предложили ей поберечь себя. Других очаровали глаза знаменитости, которые засияли под таким освещением непривычным оттенком. Третьи решили, что фото неудачное. Но не усомнились, что в жизни Барановская выглядит гораздо лучше.

Instagram @baranovskaya_tv

«Глазища завораживают. Безумно красивые!»

«Глаза будто бездонный океан! Юлия, ты красотка»;

«Очень устало выглядишь больше отдыхать тебе нужно!»

«Это не усталость, а просто естественная, какая есть без макияжа»;

«Хорошо, когда человек себя любит в любом виде и выкладывает фотку. Красота, созданная богом. Молодец, Юленька!» — поддержали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Барановская раскрыла секрет, как все успевать.