Ирина Пегова наконец призналась, за кого бы вышла замуж

Популярная актриса театра и кино Ирина Пегова призналась в любви к всемирно известному русскому писателю и драматургу Антону Павловичу Чехову, чей 160-летний юбилей отмечался накануне.

Артистка разместила в Instagram монолог, с которым бы она обратилась к любимому писателю.

«Антон Павлович, жаль не встретились воочию! Но встретились и встречаемся И надеюсь еще встретимся в созданном и придуманном вами мире… Мы говорим вашими мыслями, словами! Мои любимые Соня в „Дяде Ване“, Наталья Гавриловна в „Жене“, Маша в „Чайке“», — написала она.

Поклонники поддержали артистку и согласились, что она бы была достойной женой Чехова, да и вообще его лучшей ученицей. А один из подписчиков философски отметил, что как раз мечтает о самой Пеговой, в то время как она признается в любви к писателю, — «так что все относительно в этом мире».

Ранее Ирина Пегова рассказала о дне, когда родилась ее дочь Татьяна.