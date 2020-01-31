Рыбак снял на видео жуткого монстра с щупальцами и огромной головой

Пользовательница TikTok Наталья Воробок выложила на своей странице в соцсети видео с необычным существом из воды. Ролик с пугающей тварью быстро стал вирусным — уже почти полтора миллиона просмотров.

На видео запечатлено существо с огромной головой, чудовищным ртом, тремя щупальцами и дыхательными отверстиями на месте глаз. В ролике монстр пытается дышать и извивается в разные стороны.

Пользователи выясняют в комментариях, что за существо попало на камеру. Кто-то считает, что это мутировавший осьминог или кальмар. Другие уверены в инопланетном происхождении чудовища. Многие отметили, что выглядит оно пугающе, кем бы ни было.

По информации RT, существо было поймано на Кони-Айленде в Нью-Йорке. Выяснить, кем именно оно является, так и не удалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал о необычном хищнике в Германии. В окрестностях Бернбурга и Нидергуде загадочное существо загрызло овцу и растерзало гусей.