Иностранные боевики массово прибывают в Ливию

Гражданская война в Ливии может серьезно обостриться. Как следует из заявлений ООН, в страну начали массово приезжать иностранные боевики. Кроме того, стороны ливийского конфликта продолжают получать подкрепление и в виде вооружения.

Поводом к ухудшению ситуации в северо-африканской стране стало решение Правительства национального согласия обратиться за военной помощью к Турции в борьбе с Ливийской национальной армией фельдмаршала Хафтара. Он с весны прошлого года ведет наступление на Триполи, которое контролирует ПНС.

В Ливии уже девять лет не прекращается гражданская война. Тогда в 2011 году — авиация США и Франции начала утюжить страну, чтобы поддержать повстанцев, которые пытались свергнуть Муамарра Кадаффи. Ливия не смогла ничего противопоставить мощи двух сверхдержав. Кадаффи убивали жестоко и чуть ли не в прямом эфире всех телеканалов мира. На Западе тогда говорили, вот теперь в стране расцветет истинная демократия и народ заживет так, как того заслуживает.