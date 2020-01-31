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Иностранные боевики массово прибывают в Ливию

, 9:32 Эфирная новость 116

В ООН опасаются серьезного обострения военного конфликта.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Xinhua, 5-tv.ru

Гражданская война в Ливии может серьезно обостриться. Как следует из заявлений ООН, в страну начали массово приезжать иностранные боевики. Кроме того, стороны ливийского конфликта продолжают получать подкрепление и в виде вооружения.

Поводом к ухудшению ситуации в северо-африканской стране стало решение Правительства национального согласия обратиться за военной помощью к Турции в борьбе с Ливийской национальной армией фельдмаршала Хафтара. Он с весны прошлого года ведет наступление на Триполи, которое контролирует ПНС.

В Ливии уже девять лет не прекращается гражданская война. Тогда в 2011 году — авиация США и Франции начала утюжить страну, чтобы поддержать повстанцев, которые пытались свергнуть Муамарра Кадаффи. Ливия не смогла ничего противопоставить мощи двух сверхдержав. Кадаффи убивали жестоко и чуть ли не в прямом эфире всех телеканалов мира. На Западе тогда говорили, вот теперь в стране расцветет истинная демократия и народ заживет так, как того заслуживает.

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