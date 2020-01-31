Вырастут в несколько раз: Как изменятся штрафы для автомобилистов с 2021 года

Проект нового Кодекса об административных нарушениях РФ, разработанный по поручению бывшего премьер-министра РФ и предложенный Минюстом, ужесточает наказания для водителей, нарушивших правила дорожного движения. В частности, увеличиваются штрафы за превышение скорости, отказ от медосвидетельствования и перевозку детей без автокресел. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Нововведения должны вступить в силу с 1 января 2021 года.

Превышение скорости

В проекте предложено увеличить штраф:

за превышение скорости на 20–40 километров час с 500 рублей до трех тысяч рублей,

за превышение скорости на 40–60 километров в час — с 1-1,5 тысяч рублей до четырех тысяч рублей,

за превышение скорости более чем на 60 километров в час — с двух до пяти тысяч рублей. Нарушителю в этом случае также грозит лишение прав на срок дошести месяцев.

За повторное нарушение ПДД водитель будет обязан выплатить штраф до десяти тысяч рублей. Также он может быть лишен прав на один год.

Пьяное вождение

Еще одно нововведение увеличение штрафа за отказ от медицинского освидетельствования с 30 до 40 тысяч рублей и лишение прав на срок до трех лет (сейчас —на срок до двух лет).

Также в проекте вводится новый состав правонарушения: управление машиной в состоянии опьянения (или отказ от освидетельствования) при условии, что в салоне автомобиля находится ребенок в возрасте до 16 лет. Данное нарушение будет караться штрафом в размере 50 тысяч рублей и лишением прав на срок до трех лет.

Водители, проигнорировавшие требование сотрудника полиции об остановке транспортного средства, обязуются выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей и будут лишены прав на два-три года.

Перевозка детей

Административный штраф за перевозку детей без автокресел вырастет:

для водителей с трех до пяти тысяч рублей,

для должностных лиц с 25 до 30 тысяч рублей,

для юридических лиц с 100 до 150 тысяч рублей.

Также в новой редакции КоАП вводится штраф для индивидуальных предпринимателей — до 35 тысяч рублей.

Накопительная система нарушений

Проект кодекса об административных правонарушениях впервые вводит накопительную систему для злостных нарушителей ПДД.

Если водитель более трех раз нарушил правила дорожного движения, может быть лишен прав на срок от года до 1,5 лет. При этом случай нарушений ПДД, выявленные системами фотовидеофиксации, накопительной системой не учитываются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минюст обнародовал проект нового КоАП России.