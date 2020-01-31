В России увеличат финансирование лучших муниципальных проектов — победителей Всероссийского конкурса, который проводится уже три года.
Увеличить его призовой фонд с 40 миллионов до одного миллиарда рублей предложил президент на заседании совета по развитию местного самоуправления. Эту сферу ждут большие реформы.
Помимо финансирования, муниципалитетам увеличат полномочия, одновременно должна вырасти доля «народных проектов» — то есть предложенных самими гражданами.
Какие это инициативы — узнал Алексей Лазуренко.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пошутил Владимир Путин в ходе заседания совета над министром финансов Антоном Силуановым.