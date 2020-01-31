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«Избиратели со мной»: Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

, 11:57 | Карина Бернтгольц 36

Мая Хужина заявила, что поддалась сиюминутной слабости на фоне скандала с блокадниками.

Фото: горсовет-керчь.рф

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала после скандала вокруг поздравления блокадников. Она призналась, что поддалась «сиюминутной слабости», а теперь все взвесила и изменила свое решение.

«Вчера я написала заявление, поддавшись сиюминутной женской слабости. Во-первых, заявление написано неправильно, а во-вторых — меня выбирали люди по мажоритарному округу. Избиратели мне звонят и говорят, что со мной», — цитирует чиновницу РИА Новости.

Скандал разгорелся после того, как Хужина вместе с другими сотрудниками городской администрации в день полного снятия блокады 27 января поздравили 11 ленинградцев, которые сейчас проживают в Крыму. Ветеранам подарили памятные медали и грамоты, а также вручили по батону белого хлеба, назвав его «символическим». Как уточнила впоследствии председатель Керченского горсовета, это были не булки, а собственноручно испеченные пироги.

Примечательно, что поздравлять ветеранов боевых действий чиновники пришли, не снимая шуб. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал произошедшую ситуацию дикой, а последнее сообщение об отзыве заявления «самодурством» и потребовал немедленно поставить точку в этом вопросе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что со скандалом был уволен глава Чувашии Михаил Игнатьев, который заставил офицера МЧС прыгать за ключами от нового пожарного автомобиля во время смотра техники аварийно-спасательных служб.

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