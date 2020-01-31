Спецназ взял штурмом квартиру в Нижнем Новгороде, где закрылся подозреваемый. По версии следствия, он причастен к взрыву гранаты в подвале жилого дома, в результате чего пострадали два сантехника.

Как стало известно 5-tv.ru, полиция установила личность предполагаемого виновника переполоха в многоквартирном доме, однако мужчина отказался сдаваться правоохранителям. На место ЧП прибыл СОБР. Предварительно, заложников в квартире нет.

Взрыв гранаты произошел накануне в пятиэтажном доме на Светлоярской улице. В результате происшествия пострадали два человека. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статье — «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».