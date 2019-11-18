Владимир Кузьмин после возвращения к жене продолжает обеспечивать любовницу

Музыкант Владимир Кузьмин объявил о воссоединении с экс-супругой Екатериной Трофимовой, и в скором времени они вновь сыграют свадьбу. Об этом сообщает Teleprogramma.pro со ссылкой на заявление брата музыканта Александра, который поведал о происходящем в жизни артиста в программе «Ты не поверишь!».

Александр рассказал, что спустя полтора года после развода Владимир Кузьмин смог добиться прощения от бывшей жены, с которой прожил 17 лет. Однако он продолжает дружить с 28-летней Светланой Карпухиной, к которой однажды ушел от супруги.

«Я приходила на его мероприятия, он — на мои. Поддерживала отношения с его детьми, особенно с Соней и Мартой. В какой-то момент мы поняли, что наша история не закончена и решили жить вместе», — рассказала Екатерина Трофимова.

Instagram @v.kuzmin_official

Тем временем, музыкант даже после воссоединения с экс-супругой Екатериной продолжает содержать бывшую возлюбленную Светлану. Звезда снимает ей квартиру, а также оставил в подарок яхту. Известно, что Трофимова знает об этом, но не возражает. Сейчас Екатерина Трофимова занята свадебными хлопотами, в преддверии второй свадьбы с артистом. По ее словам, на торжестве будут присутствовать только близкие друзья и родственники.

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