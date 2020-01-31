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Марина Зудина рассказала о проблемах на съемках «Содержанок»

, 21:54 | Светлана Александрова 107

Актрисе пришлось играть героиню почти на десять лет моложе и изображать страсть с ровесником сына.

Фото: YouTube @START

Вдова Олега Табакова Марина Зудина откровенно рассказала, с какими психологическими трудностями столкнулась во время съемок сериала «Содержанки» Константина Богомолова. С самого начала актриса сомневалась в правильности выбора режиссера, ведь героиня, которую ей предстояло играть, на десять лет моложе нее. Более того, нужно было изображать страсть с ровесником собственного сына.

«Я Косте говорила в первом сезоне, что должна была играть актриса моложе, но он считает, что я хорошо выгляжу, и в хорошей форме», — цитирует Зудину StarHit.

Актриса призналась, что поначалу чувствовала себя неловко с молодыми коллегами, хотя говорит, что любит это поколение и в целом отношения на съемочной площадке складываются у нее хорошо.

«Чтобы преодолеть свои зажимы, шутила по поводу того, что общаюсь с партнером, который чуть младше моего сына. Это сложно», — рассказывает Зудина.

К счастью для актрисы, главной неловкости ей удалось избежать. В сериале с множеством эротических сцен ни одной компрометирующей ее играть не пришлось.

«Я не видела его голым», — шутила Зудина о своем сериальном супруге актере Сергее Бурунове.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Марина Зудина рассказывала, что никак не может смириться с уходом из жизни мужа Олега Табакова, скончавшегося более года назад.

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