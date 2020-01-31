«Мурашки от такой страсти»: Дакота опубликовала видеоподтверждение новых отношений

Долгое время поклонники отказывались верить в расставание музыканта Влада Соколовского и певицы Риты Дакоты. Некоторые сеяли слухи о том, что звезды отправились в совместный отпуск, а кто-то после выхода новой песни исполнителя о любви предположил, что отношения знаменитостей снова наладились.

Впрочем, своим недавним постом в Instagram Дакота дала понять, что Соколовский остался в прошлом. Сейчас ее накрыла новая волна чувств. Как впоследствии оказалось, поп-дива закрутила роман с режиссером Федором Белогаем. Своего нового возлюбленного она показала в клипе на песню «Электричество».

О выходе ролика звезда сообщила на своей странице в Instagram.

«Больше, чем клип!» — отметила Дакота в подписи к публикации.

Instagram @ritadakota

Сюжет клипа рассказывает романтическую историю любви пары. На протяжении видео герои страстно целуются, дурачатся, танцуют, смеются и наслаждаются временем, проведенном в компании друг друга. По сияющим глазам влюбленных видно, что они счастливы.

Как рассказала Дакота в интервью PeopleTalk, работа над созданием ролика для нее очень много значит.

«В Лос-Анджелесе, когда мы снимали клип на «Электричество», Федя приехал к нам с режиссером на ужин и больше не уезжал, и Карина (Карина Кандел, режиссер клипа — Прим.ред.) изменила главного героя прямо в ночь перед съемкой. Сказала: «Федя, ты снимешься вместо него? Между вами прямо искры летят, мне в кадре именно это и надо», — поделилась светская львица.

Поклонники остались в восторге от видео. По их словам, звезды показали настоящую сказку о любви.

«Аж мурашки от такой страсти!»

«Искры летят!»

«Потрясающе! Вы горите!»

«Очень рада за вас!» — признались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рита Дакота объяснила уход от Эмина Агаларова.