Открыл рот и промолчал: как Трамп перехватил инициативу у Зеленского

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 25 0

Во время открытой части переговоров украинский лидер киевского режима благодарностью за контакт и поддержку.

Трамп не дал Зеленскому ответить журналистам

Фото: Reuters/Kylie Cooper

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Трамп сам отвечал журналистам во время встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп практически не позволил Владимиру Зеленскому отвечать на вопросы журналистов во время их встречи 22 сентября, взяв разговор на себя. Об этом сообщило «РИА Новости».

Открытая часть началась со вступительного слова главы Белого дома. Трамп пообещал продолжить поиски решения украинского конфликта и допустил, что урегулирование может быть достигнуто до наступления зимы.

Зеленский в ответ поблагодарил американского президента за поддержку и контакт. Других заявлений он не сделал.

Во время вопроса об ударах Вооруженных сил Украины по российским нефтяным объектам Зеленский попытался вступить в разговор, однако Трамп продолжил рассуждать о стоимости дизельного топлива. Украинский лидер предпринял еще одну попытку высказаться, но быстро отказался от нее. До завершения открытой части встречи он только улыбался и кивал, пока говорил президент США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп допустил проведение новой встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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