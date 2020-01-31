Считанные часы остаются до развода Великобритании с Евросоюзом. В ночь с пятницы на субботу Лондон будет свободен. В Брюсселе, не дожидаясь Brexit, сняли флаг ЕС со здания британского постпредства. Однако довольны происходящим далеко не все. Противники Brexit все еще дежурят на площади перед парламентом, скорбят и сами европейцы. Не ясно, какими теперь, после 47 лет в ЕС, будут отношения с другими странами. О туманном будущем Британии узнал корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Акимов. Подробности в репортаже.

С раннего утра на Даунинг-стрит, 10 у резиденции премьер-министра устанавливают защитные ограждения. Сегодня здесь будет многолюдно. На стене в полдень по местному времени, то есть в три часа по Москве, включат обратный отсчет — таймер, который будет отсчитывать последние минуты и секунды до того, как Великобритания покинет состав Европейского союза.

Полиция уже пообещала перекрыть дороги: чем ближе Brexit, тем многолюднее будет в центре Лондона.

«Это хороший день. Мы рады выйти из Евросоюза. Мы любим европейцев, но мы против диктатуры Брюсселя», — говорит житель Великобритании Дуглас.

Противники развода с Европой обещают достойный ответ «юнионистам»: акции протеста будут проходить по всей Британии. Накануне к парламенту вышли сотни людей, чтобы попрощаться с Евросоюзом.

В Брюсселе центральную площадь окрасили в цвета британского флага. Европейцы скорбят, сожалеют и ждут Британию обратно.

Аналогичные эмоции у людей в Шотландии и Северной Ирландии. Несмотря на то, что Великобритания сама приняла это решение, люди сожалеют о случившемся — слишком туманным видится будущее на Альбионе.

«Я не хочу, чтобы это случилось. Но, как большинство шотландцев, я чувствую, что мой голос никто не слышит», — делится своими чувствами жительница Шотландии Хизер.

Пока европейцы скорбят, американцы начинают активное продвижение своих интересов. Накануне в Лондон прилетел сам Майкл Помпео. Госсекретарь США пытается перехватить инициативу и, как можно быстрее, заключить Британию в свои цепкие объятия.

«Мы поддерживаем вас, наблюдаем за вами. Сотрудничество с Великобританией для нас всегда на первом плане. Это исторически сложившие отношения», — обратился к жителям Великобритании Майк Помпео.

С кем и как сложатся отношения дальше, сейчас, кажется, не очень понимает даже сам Борис Джонсон. Сегодня об этом британцы не думают. Brexit они будут встречать в 11 вечера, почти как Новый год. Вот только настроение праздничное далеко не у всех.