В Лондоне 31 января, накануне официального выхода Великобритании из Евросоюза, прошло шествие против Brexit. На акцию протеста собрались несколько сотен человек. В эпицентре событий оказался корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Акимов. Он рассказал, что шествие прошло достаточно мирно. Столкновений с полицией не было. Тем временем люди с транспарантами разгуливали по улицам, выкрикивая слово «Позор!».

После сторонники Евросоюза прошли мимо здания парламента по тротуару. С другой стороны стояли те, кто выступают за выход Соединенного Королевства из ЕС, они освистали митингующих.

В ночь с пятницу на субботу Британия покинет Евросоюз. Все формальности перед Brexit устранены — Совет Европы в четверг завизировал все документы. Пошел самый последний отсчет времени, а вопросов о будущем без ЕС все больше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после голосования в Европарламенте Урсула фон дер Ляйнен вслед сказала королевству очень душевные слова: «Мы никогда не будем слишком далеко и всегда будем вас любить».