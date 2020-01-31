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«Позор!» — В Лондоне прошло шествие против Brexit и за Евросоюз

, 20:38 | Алиса Маркова 79

Предупреждение россиянам о повышенных мерах безопасности в Лондоне 31 января в связи с проведением акций протеста противниками выхода Британии из состава ЕС выпустило Министерство иностранных дел РФ.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Pete Maclaine, 5-tv.ru

Тема:
Выход Британии из Евросоюза 100

В Лондоне 31 января, накануне официального выхода Великобритании из Евросоюза, прошло шествие против Brexit. На акцию протеста собрались несколько сотен человек. В эпицентре событий оказался корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Акимов. Он рассказал, что шествие прошло достаточно мирно. Столкновений с полицией не было. Тем временем люди с транспарантами разгуливали по улицам, выкрикивая слово «Позор!».

После сторонники Евросоюза прошли мимо здания парламента по тротуару. С другой стороны стояли те, кто выступают за выход Соединенного Королевства из ЕС, они освистали митингующих.

В ночь с пятницу на субботу Британия покинет Евросоюз. Все формальности перед Brexit устранены — Совет Европы в четверг завизировал все документы. Пошел самый последний отсчет времени, а вопросов о будущем без ЕС все больше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после голосования в Европарламенте Урсула фон дер Ляйнен вслед сказала королевству очень душевные слова: «Мы никогда не будем слишком далеко и всегда будем вас любить».

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